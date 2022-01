Bitcoin cala sotto i 40 000 dollari | da inizio anno - 14%

Advertising

Agenzia ANSA

Ilscivola sotto i 40.000 dollari, per l'esattezza a 39.744, e si avvia al peggior inizio di anno dagli albori della criptovaluta. Dall'inizio del 2022 infatti ilha perso il 14%, il calo maggiore per un inizio di anno dal 2012. .Il Kazakistan, infatti, è il secondo paese al mondo per tasso di hash mining di: durante l'interruzione della rete, l'hash rate è sceso da un massimo di 194 EH/s - raggiunto il 4 gennaio - ad ...Btc, inoltre, non è riuscito a superare il pattern al ribasso. E' lo scenario tratteggiato dall'analisi di Orlando Merone, country manager di Bitpanda in Italia. Tra i macro fattori che hanno contribu ...Il Bitcoin scivola sotto i 40.000 dollari, per l'esattezza a 39.744, e si avvia al peggior inizio di anno dagli albori della criptovaluta. Dall'inizio del 2022 infatti il Bitcoin ha perso il 14%, il c ...