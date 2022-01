Alberto Matano sull’ospite ‘soffiato’ in diretta da Canale 5 | “Non ci sono chiarimenti” Simona Brachetti | “Mi ha telefonato e ora dice così? Pessimo”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo scivolone di “Pomeriggio 5 News” non era passato inosservato. Giovedì scorso la trasmissione condotta daBranchetti aveva letterlamente sottratto inun ospite a “La Vita in“. Il contenitore condotto dastava parlando del ritrovamento di un cadavere a Trieste, quello di Liliana Resinovich, in collegamento con l’inviata Filomena Leone proprio il marito Sebastiano Visentin che pochi secondi dopo era stato portato via dal competitor. Il volto del servizio pubblico aveva fatto notare quanto accaduto in, la giornalista del Tg5 aveva replicato il giorno successivo accennando a una telefonata distensiva. Nel corso di TvTalk l’ex mezzobusto del Tg1 si è espressosulla querelle: “Non ho nulla da chiarire, dico la verità e ...

