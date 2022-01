WTA Melbourne II 2022, Amanda Anisimova conquista il titolo battendo Aliaksandra Sasnovich (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi, domenica 9 gennaio, il torneo Melbourne Summer Set II 2022 di tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di Melbourne, in Australia, ha visto disputarsi la finale del tabellone principale di singolare: la statunitense Amanda Anisimova si è imposta con lo score di 7-5 1-6 6-4 sulla qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, battuta dopo due ore ed otto minuti di gioco. Nel primo set la bielorussa concede palla break in cinque dei sei turni al servizio, ma è lei a passare per prima in vantaggio, trovando il break nel quinto gioco e sfruttando l’unico passaggio a vuoto della statunitense. Anisimova però trova il controbreak nell’ottavo game, mancando poi un set point in risposta nel decimo gioco. Nel corso del dodicesimo game ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi, domenica 9 gennaio, il torneoSummer Set IIdi tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, ha visto disputarsi la finale del tabellone principale di singolare: la statunitensesi è imposta con lo score di 7-5 1-6 6-4 sulla qualificata bielorussa, battuta dopo due ore ed otto minuti di gioco. Nel primo set la bielorussa concede palla break in cinque dei sei turni al servizio, ma è lei a passare per prima in vantaggio, trovando il break nel quinto gioco e sfruttando l’unico passaggio a vuoto della statunitense.però trova il controbreak nell’ottavo game, mancando poi un set point in risposta nel decimo gioco. Nel corso del dodicesimo game ...

