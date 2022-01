Uomini e donne, sapete che lavoro fa oggi Ida Platano? La dama sorprende tutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Volto conosciutissimo del celebre dating di Canale 5, la dama bresciana è una vera istituzione per i fan del programma. Ma che lavoro fa Ida Platano di Uomini e donne?… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 9 gennaio 2022) Volto conosciutissimo del celebre dating di Canale 5, labresciana è una vera istituzione per i fan del programma. Ma chefa Idadi?… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - miles_silvanus : RT @byoblu: Dopo l'annuncio della nascita di un Comitato di Liberazione Nazionale, ieri a #Torino, Francesco Toscano (@ancora_italia) chiam… - PattiGiuliani : RT @byoblu: Dopo l'annuncio della nascita di un Comitato di Liberazione Nazionale, ieri a #Torino, Francesco Toscano (@ancora_italia) chiam… -