Spalletti: “Lo abbiamo fatto quasi sempre durante la partita. Insigne? Non bisogna dire nulla ai tifosi” (Di domenica 9 gennaio 2022) Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Sampdoria, terminata 1-0: “Esultanza al gol di Petagna? Ero felice per la squadra, per il Napoli. Veniamo da un momento particolare, soprattutto in casa abbiamo perso punti importanti, dobbiamo vincere ora per recuperare”. “Tanti applausi? La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un atteggiamento difensivo, era molto corta, trovare spazi non è mai facile. Noi abbiamo fatto un’ottima partita, costruendo sempre. bisognava far bene le marcature preventive, e siamo stati sempre molto bravi nel recuperare subito i palloni”. Spalletti Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN,il postdi Napoli-Sampdoria, terminata 1-0: “Esultanza al gol di Petagna? Ero felice per la squadra, per il Napoli. Veniamo da un momento particolare, soprattutto in casaperso punti importanti, dobbiamo vincere ora per recuperare”. “Tanti applausi? Lanon era facile, la Sampdoria si è presentata con un atteggiamento difensivo, era molto corta, trovare spazi non è mai facile. Noiun’ottima, costruendova far bene le marcature preventive, e siamo statimolto bravi nel recuperare subito i palloni”.Napoli ...

