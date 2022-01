Slittino | Cdm | Fischnaller terzo nella sprint di Sigulda

(Di domenica 9 gennaio 2022), 9 gen. - (Adnkronos) - Dominikha concluso al meglio il suo weekend di Coppa del mondo sul budello lettone di, con ilpostomaschile. Il 28enne altoatesino di Bressanone, dopo il medesimo risultato nel singolo, ha nuovamente messo piede sul gradino più basso del podio, a 71 millesimi dalla prima posizione. Vittoria che è andata al tedesco Felix Loch in 27?819, seguito dal padrone di casa Kristers Aparjods, attardato di 0?014. Più attardato l'altro italiano in gara Kevin, 11esimo al traguardo a 0?331.

Quarto podio stagionale nella Coppa del Mondo dimaschile 2021/2022 per Dominik Fischnaller. Lo slittinista azzurro termina terzo la prova di singolo dietro al lettone Kristers Aparjods, al secondo successo stagionale e al tedesco Felix ...Quarto successo stagionale in Coppa del mondo nel singolo maschile per Johannes Ludwig. Il tedesco, vincitore sinora a Yanqing, Sochi e Innsbruck, ha messo a segno un prestigioso poker nella tappa di ...Sigulda, 9 gen. - (Adnkronos) - Dominik Fischnaller ha concluso al meglio il suo weekend di Coppa del mondo sul budello lettone di Sigulda, con il ...Alex Gruber ha conquistato il secondo posto nella prima tappa della Coppa del mondo di slittino pista naturale di scena … Continua ...