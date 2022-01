Sit-in ‘no dad’ a Napoli: “Ragazzi vittime scontro De Luca-Governo” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono tornati in piazza a manifestare i comitati No Dad di Napoli contro la decisione della Regione Campania di rinviare il ritorno in aula per le scuole dell’infanzia, elementari e medie alla fine di gennaio. Nonostante la pioggia, i genitori del gruppo ‘Usciamo dagli schermi’ hanno effettuato un presidio nella Galleria Principe e poi un breve blocco stradale nell’adiacente Piazza Museo. Circa una trentina i genitori che si sono ritrovati per ribadire il loro ‘no’ al ripristino della didattica a distanza. Un’iniziativa che è maturata nella notte e che scaturisce ”dalla rabbia”. ”Ancora una volta i nostri bambini e adolescenti – spiega Flavia Brescia, di Usciamo dagli schermi – sono vittime del tira e molla, del braccio di ferro tra il presidente De Luca e il Governo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono tornati in piazza a manifestare i comitati No Dad dicontro la decisione della Regione Campania di rinviare il ritorno in aula per le scuole dell’infanzia, elementari e medie alla fine di gennaio. Nonostante la pioggia, i genitori del gruppo ‘Usciamo dagli schermi’ hanno effettuato un presidio nella Galleria Principe e poi un breve blocco stradale nell’adiacente Piazza Museo. Circa una trentina i genitori che si sono ritrovati per ribadire il loro ‘no’ al ripristino della didattica a distanza. Un’iniziativa che è maturata nella notte e che scaturisce ”dalla rabbia”. ”Ancora una volta i nostri bambini e adolescenti – spiega Flavia Brescia, di Usciamo dagli schermi – sonodel tira e molla, del braccio di ferro tra il presidente Dee il...

Advertising

anteprima24 : ** Sit-in 'no dad' a ##Napoli: 'Ragazzi vittime scontro De Luca-#Governo' ** - Luca79803402 : RT @GaribaldiPaolo: 15 A ROMA NON CADERE NELLA TRAPPOLA DELLE MARCE FUORI DALLA ZONA CONVENZIONATA DEL PALCO...TRAPPOLE IN ATTO PER UNA POS… - saradjokofan1 : @22dmb2die Xké la sit è stata ke lui ha ricevuto a tt gli effetti un’esenzione da parte dello stato di Victoria (ke… - ex_hausted_ : RT @maaparliamodime: Pensa inserire una che ha sputato merda su merda in un “gioco” che loro ritengono “ironico” e paragonarla ad una ragaz… - maaparliamodime : Pensa inserire una che ha sputato merda su merda in un “gioco” che loro ritengono “ironico” e paragonarla ad una ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sit ‘no Milano, un centinaio di no vax contro l’ultimo decreto: il vaccino è “il siero assassino”… Il Fatto Quotidiano