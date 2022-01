Serena Schintu: è arrivato in tutti i digital store il nuovo singolo “Celeste” (Di domenica 9 gennaio 2022) Serena Schintu, Celeste nuovo singolo per la giovane cantautrice sarda Serena Schintu, già disponibile in tutti gli store digitali, un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale che ha come protagonista una persona nella quale tante altre potrebbero riconoscersi. Serena: “Potrebbe trattarsi di insicurezza, paura di essere giudicata e perché no, anche il timore di potersi sentire coinvolta più di quanto pensa in una situazione che non vorrebbe, non saprebbe gestire o più semplicemente ha paura che la propria vita venga stravolta. E’ ciò che succede sempre più spesso nelle persone, specialmente con i rapporti virtuali che intensificano le situazioni e ... Leggi su atomheartmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)per la giovane cantautrice sarda, già disponibile inglii, un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale che ha come protagonista una persona nella quale tante altre potrebbero riconoscersi.: “Potrebbe trattarsi di insicurezza, paura di essere giudicata e perché no, anche il timore di potersi sentire coinvolta più di quanto pensa in una situazione che non vorrebbe, non saprebbe gestire o più semplicemente ha paura che la propria vita venga stravolta. E’ ciò che succede sempre più spesso nelle persone, specialmente con i rapporti virtuali che intensificano le situazioni e ...

Advertising

soundsgoodweb : Serena Schintu, in tutti i digital store il nuovo singolo “Celeste” - WavesZine : Serena Schintu, in tutti i digital store il nuovo singolo “Celeste” - CorneMusicZine : Serena Schintu, in tutti i digital store il nuovo singolo “Celeste” -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Schintu Da Bosa il nuovo singolo della cantante Serena Schintu Bosa Celeste è disponibile negli store digitali Celeste è il nuovo singolo della cantautrice sarda Serena Schintu, già disponibile in tutti gli store digitali. È un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale che ha come protagonista una persona nella ...

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del X municipio ...BELMONTE 831 FOUZIA DARFAOUI 20 RAFFAELE BIONDO 836 SILVIA FIORUCCI 337 BRUNO CORTEGIANI 34 SERENA ...159 MONICA RITONDALE 10 MAURIZIO ZEPPILLI 209 CARLA SBRAGA 17 VALENTINA SCARFAGNA 651 DINA SCHINTU ...

Da Bosa il nuovo singolo della cantante Serena Schintu LinkOristano Serena Schintu in tutti i digital store il nuovo singolo “Celeste” Nuovo singolo per la giovane cantautrice sarda Serena Schintu, già disponibile in tutti gli store digitali, un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale ...

Bosa Celeste è disponibile negli store digitali Celeste è il nuovo singolo della cantautrice sarda, già disponibile in tutti gli store digitali. È un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale che ha come protagonista una persona nella ......BELMONTE 831 FOUZIA DARFAOUI 20 RAFFAELE BIONDO 836 SILVIA FIORUCCI 337 BRUNO CORTEGIANI 34...159 MONICA RITONDALE 10 MAURIZIO ZEPPILLI 209 CARLA SBRAGA 17 VALENTINA SCARFAGNA 651 DINA...Nuovo singolo per la giovane cantautrice sarda Serena Schintu, già disponibile in tutti gli store digitali, un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale ...