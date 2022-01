Senegal vs Zimbabwe: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Senegal inizia la sua ricerca per il primo titolo in assoluto della Coppa d’Africa affrontando lo Zimbabwe allo stadio Kouekong lunedì 10 gennaio. Nel frattempo, lo Zimbabwe cercherà di ribaltare le probabilità e aprire la sua campagna continentale con una vittoria contro avversari più illustri. Il calcio di inizio di Senegal vs Zimbabwe è previsto alle 14. Prepartita Senegal vs Zimbabwe: a che punto sono le due squadre? Senegal Il Senegal ha sofferto la delusione di perdere finali consecutive quando è caduto in Sud Africa all’ultimo ostacolo della COSAFA Cup. Gli uomini di Aliou Cisse, battuti per un soffio dall’Algeria nella finale dell’AFCON tre anni fa, hanno reagito in modo eccellente ancora una volta vincendo cinque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilinizia la sua ricerca per il primo titolo in assoluto della Coppa d’Africa affrontando loallo stadio Kouekong lunedì 10 gennaio. Nel frattempo, locercherà di ribaltare le probabilità e aprire la sua campagna continentale con una vittoria contro avversari più illustri. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha sofferto la delusione di perdere finali consecutive quando è caduto in Sud Africa all’ultimo ostacolo della COSAFA Cup. Gli uomini di Aliou Cisse, battuti per un soffio dall’Algeria nella finale dell’AFCON tre anni fa, hanno reagito in modo eccellente ancora una volta vincendo cinque ...

