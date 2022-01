Scuola | Emiliano | “La dad è un diritto Se viene negata sosterrò i genitori davanti al Tar”

(Di domenica 9 gennaio 2022) “Nessuno può essere obbligato a essere esposto al rischio di contagio se esiste uno strumento, la didattica a distanza, che può ridurre questo rischio”. È quanto ribadito dal governatore pugliese Michelein un messaggio privato inviato in un gruppo die poi diffuso sui social. Nel messaggioritorna sul concetto che era al centro delle ordinanze emanate l’anno scorso sulla dad, ovvero “il rispetto delalla Salute garantito dalla Costituzione“. Per questo, spiega il governatore, “è possibile per i, qualora venga lorola dad, impugnare il provvedimento al Tar“. E nel messaggiosottolinea che, in questo caso, si “potrebbe costituire a favore deial Tribunale ...

'Dunque', afferma Emiliano, 'chi non vuole prendersi il rischio non è obbligato ad andare a scuola. Per la scuola esiste il diritto di chiedere di poter frequentare attraverso la Dad, ma viene negato'. Il governatore della Regione Puglia: "È possibile per i genitori, qualora venga loro negata, impugnare il provvedimento al Tar". Mai arrivato, gelato sul nascere anche dalle parole del Ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi che aveva ribadito che alunni e studenti di ogni ordine e grado, a suo avviso, possono rientrare a scuola in sicurezza.