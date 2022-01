Sanremo 2022, colpaccio Amadeus: “Questa volta ci sarà anche lui” (Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova edizione del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e Amadeus sta sistemando gli ultimi dettagli. In particolare, il conduttore si sta occupando degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Tra cantanti, calciatori e personaggi televisivi, la lista è veramente lunga. Dopo tante le batoste ricevute in Questa prima parte di preparazione dell’evento, Amadeus è riuscito a piazzare un vero e proprio colpo da novanta: Checco Zalone. Sanremo 2022, un big a rischio squalifica? Il verdetto degli autori Uno dei cantanti in gara rischia la squalifica dopo aver violato il regolamento della competizione. Sanremo 2022: Checco Zalone ci ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova edizione del Festival disi avvicina sempre di più esta sistemando gli ultimi dettagli. In particolare, il conduttore si sta occupando degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Tra cantanti, calciatori e personaggi televisivi, la lista è veramente lunga. Dopo tante le batoste ricevute inprima parte di preparazione dell’evento,è riuscito a piazzare un vero e proprio colpo da novanta: Checco Zalone., un big a rischio squalifica? Il verdetto degli autori Uno dei cantanti in gara rischia la squalifica dopo aver violato il regolamento della competizione.: Checco Zalone ci ...

Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - QuotidianPost : Festival di Sanremo 2022, Checco Zalone ha detto si Amadeus - Sanremo__2022 : Possiamo dire che ha infranto ogni tipo di record? Il vincitore della 'categoria canto' di @AmiciUfficiale oltre ai… -