Robert | il 17enne strangolato dall’amico Il padre | «È stata un’imboscata | doveva incontrare la fidanzata»

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Il 17enne strangolato dall’amico. Il padre: «È stata un’imboscata, doveva incontrare la fidanzata» - Corriere : Il 17enne strangolato dall’amico. Il padre: «È stata un’imboscata, doveva incontrare la fidanzata» - ACiavattella : RT @RaiNews: Col passare delle ore emergono particolari inquietanti sull’omicidio di Robert Trajkovich, 17 anni, di origini serbe, trovato… - RaiNews : Col passare delle ore emergono particolari inquietanti sull’omicidio di Robert Trajkovich, 17 anni, di origini serb… - infoitinterno : Robert Trajkovic: il 17enne strangolato con un laccio -

Ultime Notizie dalla rete : Robert 17enne

Sabato sera, la tragica scoperta, dopo che la madre Daniela aveva lanciato un appello su Facebook: "Siamo preoccupati,è scomparso da ieri, se qualcuno sa qualcosa mi scriva".aveva 17 ...Ma sarebbe stato bloccato e ucciso dall'ex fidanzato di lei che non accettava la fine della sua relazione IlTrajkovich, trovato morto in un ostello in un palazzo del centro di Trieste ...Strangolato a 17 anni per gelosia. Il suo corpo è stato trovato abbandonato nel sottoscala di un palazzo di via Rittmeyer, in una zona centrale di Trieste.Trieste, il ventunenne Alì ha atteso l’adolescente nell’androne del palazzo della sua ex. Il fratello della vittima: «Robert era un tesoro, studiava e stava facendo uno stage». Il capo della Procura: ...