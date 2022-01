Renzi ad Avvenire: “Sulle scuole sto con Draghi” (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – Renzi ad Avvenire ha rilasciato un’intervista molto chiara. Infatti, il leader di Italia Viva ha parlato del decreto che ha fissato l’obbligo vaccinale per gli over 50. Queste le sue parole: “Si poteva e doveva fare più semplice, ma il punto fondamentale è molto chiaro: basta isterie, basta catastrofismi. Se ci vacciniamo, il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua l’amore tra Italia Viva e Draghi Boschi chiede di riaprire le scuole Draghi al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Renzi commenta l’incontro tra Zingaretti e Di Maio Zingaretti sulla prescrizione: ‘Basta picconate’ Renzi sollecita la ripartenza del calcio Leggi su webmagazine24 (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA –adha rilasciato un’intervista molto chiara. Infatti, il leader di Italia Viva ha parlato del decreto che ha fissato l’obbligo vaccinale per gli over 50. Queste le sue parole: “Si poteva e doveva fare più semplice, ma il punto fondamentale è molto chiaro: basta isterie, basta catastrofismi. Se ci vacciniamo, il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua l’amore tra Italia Viva eBoschi chiede di riaprire leal Colle,: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo”commenta l’incontro tra Zingaretti e Di Maio Zingaretti sulla prescrizione: ‘Basta picconate’sollecita la ripartenza del calcio

Advertising

matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - fmonaldi65 : RT @andrea_pertici: #Renzi, su Avvenire, accusa #Letta di scelte per “rancore personale”. Dico: Renzi che accusa altri di rancore ?? - fabrizi28848646 : RT @andrea_pertici: #Renzi, su Avvenire, accusa #Letta di scelte per “rancore personale”. Dico: Renzi che accusa altri di rancore ?? - Lopinionista : Renzi ad Avvenire: 'Sulle scuole sto con Draghi' - sardo1951 : RT @matteorenzi: Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta isterie sul… -