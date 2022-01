Pomezia | fondi del PNRR | approvati i progetti per la costruzione di una Casa della Comunità e di un Ospedale di Comunità

(Di domenica 9 gennaio 2022), buone notizie per la sanità. A comunicarlo la segretaria del PD locale, Eleonora Napolitano. “Sabato 08 gennaio 2022, alle ore 18.00 in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico, abbiamo incontrato On. Rodolfo Lena per parlare degli importanti nuovi investimenti in sanità nella città di– fa sapere Eleonora Napolitano – Il PresidenteCommissione SanitàRegione Lazio ci ha illustrato il progetto che la Regione Lazio ha approvato grazie aidele che vedrà ala nascita di unae di undi”.di ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, fondi del PNRR: approvati i progetti per la costruzione di una Casa della Comunità e di un Ospedale di Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia fondi

Il Corriere della Città

In Promozione annullata la gara tra Nettuno e Città di. Non si giocherà neanche il derby di ... Per quanto riguarda le 'nostre' quella della Juniores Under Regionale B tra Anzio ee quella ......VELLETRI RM N 234317 TARANTO TA Q 323494 FAICCHIO BN D 469659 COMMESSAGGIO MN S 267678RM C ... gli stessi saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione deiper i ...POMEZIA- Il Sindaco e la Giunta pometina hanno approvato il Bilancio di previsione 2022-24. Sostegno a imprese e famiglie, misure per la ripartenza post Covid-19, nuove infrastrutture e più servizi, q ...Ha dell’incredibile quanto successo oggi nella Asl Roma 6. Venti bambini tra i 6 e 7 anni, tutti facenti parte della II C dell’IC Trilussa di Pomezia e tutti in quarantena a causa di casi di Covid reg ...