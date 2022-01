Le mongolfiere colorano il cielo di Mondovi'

(Di domenica 9 gennaio 2022) Leriprendono a volare a'. Privati del raduno a causa della pandemia, gli appassionati si riuniscono nella capitale delledel nord Italia per far decollare i loro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mongolfiere colorano

Agenzia ANSA

Leriprendono a volare a Mondovi'. Privati del raduno a causa della pandemia, gli appassionati si riuniscono nella capitale delledel nord Italia per far decollare i loro palloni nella cittadina del Cuneese. L'ingegnere Paolo Bonanno progetta ancora - nel suo laboratorio - i bruciatori che permettono di volare a ...E gli occhi dei bambini che sinuovamente di stupore ed entusiasmo. Una festa di Santa ... Grazie a Francesco Falbo, sono state realizzate quattrofatte di carta velina vivacemente ...Le mongolfiere riprendono a volare a Mondovi'. Privati del raduno a causa della pandemia, gli appassionati si riuniscono nella capitale ...La decisione dell'Aeroclub cittadino. E' la seconda edizione cancellata. Il 6, l'8 e il 9 gennaio 2022 i piloti soci si alzeranno comunque in volo partendo da varie aree, per colorare il cielo e dare ...