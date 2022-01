L' Atalanta travolge 6 - 2 l' Udinese

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto facile per l'che si impone in trasferta con un tennistico 6 - 2 all'con i giocatori contati per il Covid, inaugurando il suo 2022 con una vittoria che mancava dal 12 dicembre. ...

L'cancella le prove negative di fine 2021 dominando sin dai primi minuti in mezzo al campo e gestendo il possesso per il primo quarto d'ora: dopo qualche combinazione in zona d'attacco, gli ...Milan, Napoli enon deludono e vincono, mettendo pressione all'Inter, che stasera ... Ibra e compagni battono 3 - 0 il Venezia, mentre la Deaun Udinese decimato dalle assenza per ...UDINE - Una partita insidiosa risolta in modo decisamente brillante. Il rotondo 6-2 con cui l'Atalanta si è imposta in casa dell'Udinese fa ovviamente felice Gian Piero Gasperini ...UDINE (ITALPRESS) – L’Atalanta sbanca il campo di un’Udinese ampiamente rimaneggiata causa Covid e conquista tre punti che le permettono di rinsaldare il quarto posto, a +6 sulla Juventus. Al Friuli f ...