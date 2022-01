Juventus, Szczesny: «Ci manca un po’ di personalità. Sul rigore…» (Di domenica 9 gennaio 2022) Szczesny a Dazn: «Fortunato nel rigore. Champions? Chi non ci crede stia a casa». Le parole dell’estremo difensore Szczesny è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Roma. Di seguito le parole del portiere della Juve. RIGORE – «È stata una bella sensazione parare il rigore, ma ho fatto di tutto per non pararlo perchè mi sono mosso in ritardo. Sono stato più fortunato che bravo. Pellegri di solito calcia in due modi: uno tira forte e l’altro con il saltello. Oggi ha rallentato e mi sono ritrovato fuori tempo». personalità – «Ci stiamo arrivando ma manca ancora un pò di personalità e DNA Juve. I risultati quest’anno non sono arrivati a caso, ma ci sono giocatori da Juve qui. Bisogna solo dare loro tempo. Dobbiamo essere più costanti, cercare di essere la squadra migliore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)a Dazn: «Fortunato nel rigore. Champions? Chi non ci crede stia a casa». Le parole dell’estremo difensoreè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Roma. Di seguito le parole del portiere della Juve. RIGORE – «È stata una bella sensazione parare il rigore, ma ho fatto di tutto per non pararlo perchè mi sono mosso in ritardo. Sono stato più fortunato che bravo. Pellegri di solito calcia in due modi: uno tira forte e l’altro con il saltello. Oggi ha rallentato e mi sono ritrovato fuori tempo».– «Ci stiamo arrivando maancora un pò die DNA Juve. I risultati quest’anno non sono arrivati a caso, ma ci sono giocatori da Juve qui. Bisogna solo dare loro tempo. Dobbiamo essere più costanti, cercare di essere la squadra migliore ...

