Insigne ko per infortunio | lo stadio applaude il capitano all’uscita

(Di domenica 9 gennaio 2022) E’ durata mezz’ora la partita di Lorenzocontro la Sampdoria. Ildel Napoli è stato infatti costretto ad uscire al 30? del primo tempo per unmuscolare all’adduttore. Dopo uno scatto, il campione d’Europa con l’Italia si è accasciato dolorante. Dopo aver ricevuto le cure dei sanitari ha provato a rientrare in campo, corricchiando e provando anche a calciare, per poi arrendersi al dolore.è stato sostituito da Politano. Il ‘Maradona’, seppur semi deserto (appena 8mila spettatori, con le due curve fuori dallo), ha applaudito il suo, che da luglio sarà un giocatore del Toronto Fc. Funweek.