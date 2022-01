Incredibile rivelazione di Katia Ricciarelli: “Complimenti degli autori del Gf dopo la puntata. Io…”. I social insorgono (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, il pubblico del Reality si aspettava dei provvedimenti disciplinari importanti nei confronti di Katia Ricciarelli per le brutte parole rivolte nei confronti di Lulù Selassiè e altri concorrenti della casa. Una situazione che ha fatto storcere il naso a tanti, che oggi sono ancora più furiosi dopo le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gg Vip, Sophie sbotta contro Katia (VIDEO): “Mi girano le pal**. Ora mi devo sentire chi devo nominare, ho firmato per… Gf Vip, gaffe Incredibile di Katia Ricciarelli: ecco cosa è successo Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip, ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso dell’ultimadel Gf Vip, il pubblico del Reality si aspettava dei provvedimenti disciplinari importanti nei confronti diper le brutte parole rivolte nei confronti di Lulù Selassiè e altri concorrenti della casa. Una situazione che ha fatto storcere il naso a tanti, che oggi sono ancora più furiosile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gg Vip, Sophie sbotta contro(VIDEO): “Mi girano le pal**. Ora mi devo sentire chi devo nominare, ho firmato per… Gf Vip, gaffedi: ecco cosa è successo Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - infoitcultura : Doc-2 : Luca Argentero fa una rivelazione incredibile - libromanianet : RT @IlmondodiChri: L'ASSASSINO SENZA VOLTO è un thriller mozzafiato che, in un crescendo di terrore, tiene il lettore col fiato sospeso fin… - IlmondodiChri : L'ASSASSINO SENZA VOLTO è un thriller mozzafiato che, in un crescendo di terrore, tiene il lettore col fiato sospes… - karinaasecas : RT @NicolaPorro: ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? -