IMPACT: Prima della Royal Rumble, un duro Texas Death Match per Mickie James contro Deonna Purrazzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Hard To Kill è stato un grande evento per IMPACT Wrestling, tanta carne al fuoco e una card di tutto rispetto che si è chiusa con il Main Event per il titolo Knockouts tra Mickie James, campionessa in carica, e l'ex campionessa Deonna Purrazzo. Un Match che si è svolto a poche ore da un annuncio che si potrebbe definire storico, la WWE ha infatti inserito l'Hardcore Country tra le partecipanti alla Royal Rumble femminile menzionando apertamente la sua provenienza da IMPACT. Ad un passo L'incontro valido per il titolo Knockouts è stato un Texas Death Match, vittoria possibile solo se dopo il pin vincente l'avversaria rimane al tappeto altri 10 secondi.

