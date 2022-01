Il Bologna non ci sta: 'Giocare martedì? Scelta immotivata e vessatoria' (Di domenica 9 gennaio 2022) Come preannunciato, il Bologna è infuriato per la decisione inerente al recupero della gara con il Cagliari previsto per martedì. Oggi la squadra si sottoporrà a una prima serie di tamponi nell'ultimo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Come preannunciato, ilè infuriato per la decisione inerente al recupero della gara con il Cagliari previsto per. Oggi la squadra si sottoporrà a una prima serie di tamponi nell'ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna non Il Bologna non ci sta: 'Giocare martedì? Scelta immotivata e vessatoria' ... motivo per il quale non è potuta scendere in campo contro l'Inter: intanto, però, la società si fa sentire tramite comunicato. 'Bologna Fc 1909, preso atto dell'incomprensibile decisione della Lega ...

Bologna: "Il recupero martedì è una scelta vessatoria" "Siamo allibiti di fronte a un provvedimento preso senza reali necessità di urgenza (né il Bologna né il Cagliari disputano le coppe europee e quindi non mancano le date disponibili in calendario), ...

Bologna-Inter, ecco perché non c'è la sconfitta a tavolino: quando si recupera Corriere dello Sport Bologna "recupero martedì è una scelta vessatoria" Siamo allibiti di fronte a un provvedimento preso senza reali necessità di urgenza (né il Bologna né il Cagliari disputano le coppe europee e quindi non mancano le date disponibili in calendario), che ...

Prof no green pass Unibo: "Guarito dal Covid, ma non userò il certificato verde" Il modenese Francesco Benozzo: "Tradirei me stesso e i miei ragazzi, meglio restare senza stipendio". Professore di Filologia e Linguistica all'Università di Bologna, coordina il dottorato in Studi ...

