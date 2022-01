Covid, Remuzzi a La7: “Nulla al mondo è più sicuro dei vaccini a mRna. No vax duri e puri? Sono una religione, non li convinceremo mai” (Di domenica 9 gennaio 2022) “I vaccini a mRna Sono il farmaco più sicuro che sia mai stato prodotto al mondo. Sono stati somministrati a miliardi di persone. Sono più sicuri di qualsiasi prodotto farmaceutico che noi prendiamo tranquillamente, dall’aspirina agli antibiotici fino ai farmaci per la pressione. Insomma, Nulla è più sicuro dei vaccini a mRna. Più che dire questo, come si potrebbe convincere i no vax?”. Lo afferma a “In Onda” (La7) Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Remuzzi spiega che è impossibile persuadere i no vax duri e puri e li paragona a una sorta di setta religiosa: “Potete mostrar loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “Iil farmaco piùche sia mai stato prodotto alstati somministrati a miliardi di persone.più sicuri di qualsiasi prodotto farmaceutico che noi prendiamo tranquillamente, dall’aspirina agli antibiotici fino ai farmaci per la pressione. Insomma,è piùdei. Più che dire questo, come si potrebbe convincere i no vax?”. Lo afferma a “In Onda” (La7) Giuseppe, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.spiega che è impossibile persuadere i no vaxe li paragona a una sorta di setta religiosa: “Potete mostrar loro ...

Advertising

La7tv : #inonda Il Prof. Remuzzi: 'I vaccini a mRNA sono più sicuri dell'aspirina e di molti medicinali che prendiamo ogni… - La7tv : #inonda Covid, Prof. Remuzzi: 'Chiudere le scuole non porta un vantaggio in termini di diffusione del contagio. È s… - weevil_forbix : RT @La7tv: #inonda Il Prof. Remuzzi: 'I vaccini a mRNA sono più sicuri dell'aspirina e di molti medicinali che prendiamo ogni giorno' @conc… - ___LUKASPC___ : Covid, parla il prof. Remuzzi: 'La scienza non è la Bibbia, non ci sono certezze' - SandraM_Tcon0 : RT @La7tv: #inonda Il Prof. Remuzzi: 'I vaccini a mRNA sono più sicuri dell'aspirina e di molti medicinali che prendiamo ogni giorno' @conc… -