Covid, i dati: 155.695 nuovi contagi con 993.201 test, positività al 15,6%. Crescono i ricoverati (+717) e le intensive (+38), 187 nuove vittime (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo dai 197.552 di ieri. Un decremento dovuto alla minor quantità di tamponi processati di sabato: i test molecolari e antigenici sono stati 993.201 (di nuovo sotto la soglia di un milione), per un tasso di positività che però scende ancora al 15,67% dal 16,2% di ieri (e dal 22% di venerdì). I nuovi decessi sono 187 (ieri erano stati 184). Non si ferma la crescita delle ospedalizzazioni: in un giorno, nel saldo tra entrate e uscite, ci sono stati 717 pazienti in più ricoverati per Covid in area non critica (per un totale di 15.647 posti letto occupati) e 38 in terapia intensiva (1.595 i ricoverati, con 142 nuovi ingressi).

