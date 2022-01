Coronavirus | 155 659 contagi in un giorno | balzo dei ricoveri +717 | 157 i morti

Leggi su open.online

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il bollettino del 9 gennaio 2022 Sono 157 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 139.038. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +155.659 positivi. Sono 1.943.979 gli attualmente positivi nel Paese; sono invece 7.436.939 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 15.647 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 1.595 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 142 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.353.922. In 1.926.737 si trovano in isolamento domiciliare. Tamponi e tasso di positività I dati sul monitoraggio arrivano a fronte di ...