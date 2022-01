C'è posta per te: Giada ritrova suo padre Fernando dopo 30 anni (Di domenica 9 gennaio 2022) Prima puntata della nuova stagione, la 25esima, di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi, che racconta storie di gente comune che, in alcuni casi, riescono a commuovere il pubblico televisivo. È il caso della storia che ha visto protagonisti un padre, Fernando, e la sua primogenita Giada, con la quale non aveva più rapporti da 30 anni. Fernando e Giada, padre e figlia, non si vedono da 30 anni Scrive alla redazione del programma Susanna, figlia di Fernando. La ragazza, quando era diciottenne, scopre in casa alcune foto che ritraggono un'altra bambina. Ben presto metterà alle strette i suoi genitori e scoprirà la verità: si tratta di sua sorella Giada. Suo padre ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 9 gennaio 2022) Prima puntata della nuova stagione, la 25esima, di C'èper te, il people show di Maria De Filippi, che racconta storie di gente comune che, in alcuni casi, riescono a commuovere il pubblico televisivo. È il caso della storia che ha visto protagonisti un, e la sua primogenita, con la quale non aveva più rapporti da 30e figlia, non si vedono da 30Scrive alla redazione del programma Susanna, figlia di. La ragazza, quando era diciottenne, scopre in casa alcune foto che ritraggono un'altra bambina. Ben presto metterà alle strette i suoi genitori e scoprirà la verità: si tratta di sua sorella. Suo...

