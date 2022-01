Canada in estasi | ' Sarà la prima di una serie'

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilvince l'ATP Cup 2022. Felix Auger - Aliassime è finalmente profeta in patria e con la vittoria ai danni di Roberto Bautista Agut regala ai suoi lavittoria della storia in una ...

Ho giocatori che quando scendono in campo pensano soltanto a vincere ma oggi ilè stato migliore. Questo è il tennis". Gli fa eco il numero uno di Spagna, vista l'assenza di Rafa Nadal: ...... in. Anne allora quindicenne si imbatte in una raccolta di poesie con il testo greco a ... come brucia l'amante di un amore che è fatto die disperazione e vive un eterno presente, in ...