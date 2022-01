Calcio | Juventus | distorsione al ginocchio sinistro per Chiesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Infortunio per Federico, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Roma-al 32' del primo tempo. L'attaccante bianconero, dopo aver ricevuto un colpo da Smalling, aveva ricevuto assistenza medica per poi rientrare in campo. Dopo un paio di minuti, però, si è lasciato cadere per terra, toccandosi il. Inevitabile il cambio per Landucci, che sostituisce lo squalificato Allegri, con Kulusevski. L'esterno bianconero ha riportato unae nella giornata di lunedì verrà sottoposto a esami strumentali, per verificare con precisione l'entità dell'infortunio.