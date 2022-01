Basket | Serie A1 2021 2022 | Olimpia Milano-Tortona 72-60 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

L'AX Armani Exchangeha sconfitto la Bertram Derthonaper 72-60, riuscendo a far sua la sfida valevole per la quindicesima giornata dellaA1di. I ragazzi ai comandi tattici di coach Messina hanno replicato le gesta palesate contro la Virtus Bologna, riuscendo a scardinare le strategie degli ospiti sul parquet lombardo. Sensazionale prova, dal punto di vista carismatico e realizzativo, di un super Bentil, top scorer per i padroni di casa e assoluto Mvp di giornata.clamorosamente avanti per buona parte del match, maha rispettato il pronostico rimontando senza troppi problemi.