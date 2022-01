Basket: Olimpia Milano e Virtus Bologna, vittorie in rimonta. L’infortunio di Teodosic fa tremare le V nere (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono due le partite disputate nel pomeriggio della Serie A 2021-2022, in particolare per quella che, a livello teorico, è la quindicesima e ultima giornata del girone di andata. Non lo è, però, all’atto pratico: mancano tre partite da recuperare, più tutta la quattordicesima (in campo la settimana prossima) e tre partite della tredicesima, di cui due previste per mercoledì e la terza, Trento-Varese, ancora sospesa nell’aria. AX ARMANI EXCHANGE Milano-BERTRAM DERTHONA TORTONA 72-60 Resta in testa al campionato l’Olimpia di Ettore Messina, in una partita stranissima. La Bertram allenata da Marco Ramondino parte non bene, ma benissimo: 0-12, poi 4-19, Daum, Cain, Macura e tutto il resto della squadra sono lì a mettere a ferro e fuoco il Forum di Assago. Dopo cinque minuti di stordimento seguiti ai primi dieci, Bentil inizia a indicare la via per ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono due le partite disputate nel pomeriggio della Serie A 2021-2022, in particolare per quella che, a livello teorico, è la quindicesima e ultima giornata del girone di andata. Non lo è, però, all’atto pratico: mancano tre partite da recuperare, più tutta la quattordicesima (in campo la settimana prossima) e tre partite della tredicesima, di cui due previste per mercoledì e la terza, Trento-Varese, ancora sospesa nell’aria. AX ARMANI EXCHANGE-BERTRAM DERTHONA TORTONA 72-60 Resta in testa al campionato l’di Ettore Messina, in una partita stranissima. La Bertram allenata da Marco Ramondino parte non bene, ma benissimo: 0-12, poi 4-19, Daum, Cain, Macura e tutto il resto della squadra sono lì a mettere a ferro e fuoco il Forum di Assago. Dopo cinque minuti di stordimento seguiti ai primi dieci, Bentil inizia a indicare la via per ...

