Barty conquista Adelaide | terzo titolo in casa

(Di domenica 9 gennaio 2022) Per la terza volta, AshleighunWTA in. Per la seconda volta in tre edizioni, la numero 1 del mondo trionfa al WTA 500 di. Non ha storia la finale contro Elena ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barty conquista

Per la terza volta, Ashleighun titolo WTA in casa. Per la seconda volta in tre edizioni, la numero 1 del mondo trionfa al WTA 500 di Adelaide. Non ha storia la finale contro Elena Rybakina, numero 14 del mondo. ...... fatta eccezione per ladel torneo di Cincinnati, si è fermata al quarto turno dello US Open, concludendo così il suo 2021. Ashleighparla della nuova stagione e dell'esenzione per i ...Ashleigh Barty si dimostra, ancora una volta, la tennista più forte del circuito: la numero 1 al mondo, tornata a giocare davanti all’amato pubblico di casa, ingrana una marcia in più e conquista il ...Intriganti primi turni a Sydney alla vigilia dell'Australian Open. Sonego tra le prime cinque teste di serie assieme a Karatsev e Basilashvili, wild card per Murray ...