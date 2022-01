ATP Adelaide 2 2022 | cambia l’avversario di Gianluca Mager | c’è il forfait di Laslo Djere

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) C’è unmento all’interno del tabellone dell’ATP 250 didi scena a partire da questa notte sui campi della città capitale dello Stato del South Australia, il secondo in due settimane prima che ci si trasferisca tutti a Melbourne. Riguarda, ma, per fortuna del sanremese, non è lui il coinvolto in prima persona. Il, infatti, è di, il serbo cheavrebbe dovuto affrontare come primo avversario. Sono ignoti i motivi del suo ritiro, ma sta di fatto che le prospettive orano in maniera completa. ATP: il tabellone. Lorenzo Musetti sfida Bonzi,ritrova, che poi si ...