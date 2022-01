Vinales | ' Che errore lasciare la Suzuki ma in Yamaha stavo diventando pazzo'

(Di sabato 8 gennaio 2022) Maverickè stato sicuramente uno dei protagonisti della MotoGP 2021. La scorsa stagione si è aperta per lui con la vittoria in Qatar nel primo GP, ma è proseguita con pochi lampi e tante gare ...

Un vero e proprio colpo di scena,ha posto fine a un sodalizio nato nel 2017 con il sogno mai realizzato di vincere il Mondiale. In un'intervista a The Race ,si dice pentito di aver ......sin dal prologo ha alle sue spalle il tifo di tantissimi piloti della MotoGPsui social hanno seguito e sostenuto le gesta dell'ex pilota di Ducati e KTM. Aleix Espargarò e Mavericksono ...Il managing director di Yamaha Motor Racing parla anche della stagione appena conclusa e dell'interruzione del lungo digiuno di vittorie ...Il manager del turco, fresco campione del mondo Superbike, anticipa i piani del team di Iwata per il 2023: Stiamo programmando anche una sessione ufficiale.