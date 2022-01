Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 19:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Viabilità DELL’ 8 GENNAIO 2022 ORE 18:50 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DI VALLE SPADANA NEL COMUNE DI MORLUPO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE AL CASELLO DI Roma EST SULL’ A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE ANCHE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione DA MARCO CILUFFO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)DELL’ 8 GENNAIOORE 18:50 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DI VALLE SPADANA NEL COMUNE DI MORLUPO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE AL CASELLO DIEST SULL’ A24TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE ANCHE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLADA MARCO CILUFFO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-01-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato sul lungotevere (Ponte Cavour- Ponte Sant'Angelo) e in via Anastasio II - salvocuccurullo : Oggi pomeriggio si riunirà l'assessorato alla viabilità del comune di Roma Capitale. Presenti alla riunione: Martuf… - Stefanetto : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle ore 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, limi… - Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Per un cedimento del manto stradale, via Crescenzio è chiusa da piazza Cavour a via Ovidio. Deviate le l… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. TRAFFICO REGOLARE E CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 01 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. TRAFFICO REGOLARE E CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL ...DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ...