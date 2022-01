Venezia-Milan, la probabile formazione di Zanetti: Cuisance subito titolare (Di domenica 9 gennaio 2022) Ecco la probabile formazione del Venezia in vista della partita contro il Milan, valida per la 21^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Ecco ladelin vista della partita contro il, valida per la 21^ giornata di Serie A

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - DiMarzio : #Milan, le parole di Stefano #Pioli in vista della sfida col #Venezia - peterparker0502 : RT @farted94: Siamo ottavi a soli 2 punti in più rispetto all’Empoli (essendo partiti da -15 causa partenza di Papero) ma vi vedo belli tra… - farted94 : Siamo ottavi a soli 2 punti in più rispetto all’Empoli (essendo partiti da -15 causa partenza di Papero) ma vi vedo… -