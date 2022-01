Tremonti | «Il Parlamento è decomposto Senza Draghi questo governo di para-zombie andrà giù»

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il popolo messo ai margini, il rischio che la nave Italia affondi se‘preferisse’ il Colle più alto, la gestione burocratica della pandemia, la prospettiva di un nuovo movimento di protesta stile 5Stelle degli inizi. In una lunga intervista a La Verità, Giulioscatta una fotografia semi-tragica dell’attualità politica. Definendo l’attuale esecutivo undi: oggi un ciclo si è chiuso “Sulla elezione del capo dello Stato si stanno moltiplicando articoli e memorie, libri e aneddoti, tutti comunque riferiti al passato. Alla Prima e alla Seconda repubblica. A un passato felice o semi-felice che non c’è più. Oggi la realtà è diversa e drammatica”, dice l’ex ministro dell’economia dei governi Berlusconi. “Un ciclo si è chiuso. Oggi c’è un ...

