TFA sostegno VII ciclo | i requisiti di accesso per infanzia primaria e secondaria

(Di sabato 8 gennaio 2022) TFAVII: è in corso la comunicazione, da parte degli Atenei interessati, della disponibilità di posti per l'anno accademico 2021/22. Il monitoraggio si concluderà il 24 gennaio. Il Ministero ha chiesto alle Università di indicare il massimo del potenziale formativo, sia per garantire il percorso ai soprannumerari sia per organizzare corsi che rispondano alle esigenze del territorio. L'articolo .

Il Ministero ha chiesto alle Università di comunicare le disponibilità dei posti per l'avvio del VII ciclo. La selezione consisterà, come per gli altri cicli, in una preselettiva con domande a risposta multipla sugli argomenti del bando, una prova scritta ed una prova orale. Per arrivare ...Si attende anche quest'anno il nuovo ciclo dima a gran voce si chiede di evitare il riproporsi dei vecchi problemi. Riportiamo un appello dei docenti. 'Siamo docenti specializzati sul, preoccupati per il proprio futuro ...Il Ministero ha chiesto alle Università di comunicare le disponibilità dei posti per l'avvio del VII ciclo TFA Sostegno. La selezione consisterà, come per gli altri cicli, in una preselettiva con doma ...A breve verrà avviato il VII ciclo del TFA sostegno: si attendono notizie in merito al bando e alla disponibilità dei posti.