Sicilia, deturpata la Scala dei Turchi. Musumeci: «Gesto vigliacco e vergognoso. Un oltraggio» (Di sabato 8 gennaio 2022) Un «Gesto vigliacco», che è «un oltraggio» a tutta la Sicilia. Il governatore Nello Musumeci ha commentato così la devastazione provocata da ignoti alla Scala dei Turchi, la meravigliosa scogliera di pietra bianca a picco sul mare a Realmonte, in provincia di Agrigento. Sulla deturpazione, scoperta stamattina e causata dal lancio di ingenti quantità di polvere da intonaco rossa, la Procura ha aperto un’inchiesta per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. Le indagini per scoprire chi ha deturpato la Scala dei Turchi Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, già al vaglio dei militari e dei magistrati. La Procura inoltre ha disposto esami sul materiale usato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Un «», che è «un» a tutta la. Il governatore Nelloha commentato così la devastazione provocata da ignoti alladei, la meravigliosa scogliera di pietra bianca a picco sul mare a Realmonte, in provincia di Agrigento. Sulla deturpazione, scoperta stamattina e causata dal lancio di ingenti quantità di polvere da intonaco rossa, la Procura ha aperto un’inchiesta per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. Le indagini per scoprire chi ha deturpato ladeiLe indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, già al vaglio dei militari e dei magistrati. La Procura inoltre ha disposto esami sul materiale usato ...

SecolodItalia1 : Sicilia, deturpata la Scala dei Turchi. Musumeci: «Gesto vigliacco e vergognoso. Un oltraggio»… - mariozappia62 : RT @Musumeci_Staff: La splendida scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, nell’Agrigentino, attrazione per visitatori di tutto il… - Salvo93430601 : RT @Musumeci_Staff: La splendida scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, nell’Agrigentino, attrazione per visitatori di tutto il… - stammiLontano : RT @Musumeci_Staff: La splendida scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, nell’Agrigentino, attrazione per visitatori di tutto il… - DarioChinnici : La Scala dei Turchi è uno dei posti più belli e affascinanti che abbiamo in Sicilia, vederla imbrattata e deturpata… -