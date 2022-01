Serie A, la Lega convoca per oggi una nuova assemblea d’urgenza (Di sabato 8 gennaio 2022) Serie A, nuova assemblea d’urgenza convocata per la giornata di oggi dalla Lega: il punto sul proseguimento del campionato nuova, ennesima, riunione d’emergenza convocata dalla Lega Serie A per la giornata di quest’oggi. La discussione verterà attorno al proseguimento del campionato, vista l’emergenza Covid che aleggia intorno alle partite. Si discuterà delle parole del Premier Draghi e della possibilità di andare avanti a porte chiuse. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022)A,ta per la giornata didalla: il punto sul proseguimento del campionato, ennesima, riunione d’emergenzata dallaA per la giornata di quest’. La discussione verterà attorno al proseguimento del campionato, vista l’emergenza Covid che aleggia intorno alle partite. Si discuterà delle parole del Premier Draghi e della possibilità di andare avanti a porte chiuse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

