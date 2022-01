Scuola, Bianchi attacca De Luca sulla Dad in Campania: «Non può farlo, impugneremo l’ordinanza» (Di sabato 8 gennaio 2022) Le nuove disposizioni sulla Scuola sono «ispirate al buonsenso e sono equilibrate». A difendere le ultime decisioni del governo sul rientro in classe è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha parlato in un’intervista con Sky Tg24. «È stato ribadito il principio base e importante della Scuola in presenza, ma abbiamo anche regolato, per casi specifici e mirati, l’uso della Dad per 10 giorni», ha detto riferendosi al meccanismo di controllo varato per gestire i nuovi focolai da Covid-19 nelle classi. «L’aumento dei contagi non è avvenuto nelle scuole, ma quando gli istituti erano chiusi», ha dichiarato. «Con il provvedimento approvato il 5 gennaio, diamo la possibilità per una Scuola in presenza, in una situazione controllata e regolata». January 8, 2022 Lo scontro con De ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Le nuove disposizionisono «ispirate al buonsenso e sono equilibrate». A difendere le ultime decisioni del governo sul rientro in classe è il ministro dell’Istruzione Patrizio, che ha parlato in un’intervista con Sky Tg24. «È stato ribadito il principio base e importante dellain presenza, ma abbiamo anche regolato, per casi specifici e mirati, l’uso della Dad per 10 giorni», ha detto riferendosi al meccanismo di controllo varato per gestire i nuovi focolai da Covid-19 nelle classi. «L’aumento dei contagi non è avvenuto nelle scuole, ma quando gli istituti erano chiusi», ha dichiarato. «Con il provvedimento approvato il 5 gennaio, diamo la possibilità per unain presenza, in una situazione controllata e regolata». January 8, 2022 Lo scontro con De ...

fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - XMERIDIO78 : RT @GiovanniPaglia: Non hanno investito un euro sulla scuola e quindi oggi l’alternativa è fra dad e contagi. Le classi restano sovraffolla… - CiaoNando : @petergomezblog @lvoir L'incapacità si evince quando non si conosce la triste realtà della scuola. Mi domando se è… -