Sci alpino | start list slalom maschile Adelboden 2022 | pettorali di partenza e italiani in gara

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ladellodidi sci: ecco idie gliinper questo appuntamento in Svizzera con la terza prova di questa specialità. Per l’Italia Alex Vinatzer con bib 10, Manfred Moelgg col 19 e via via tutti gli altri del plotone azzurro con l’obiettivo di ottenere i migliori piazzamenti possibili. Appuntamento con la prima manche alle ore 10.30 di domenica 9 gennaio, questo l’ordine di. 1 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 3 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 6 511902 ...

C'è insomma un mese scarso per recuperare il blocco azzurro, prima di quel 7 febbraio in cui il gigante femminile aprirà il programma femminile delloa Pechino 2022.La start list dello slalom gigante femminile di Kranjska Gora , valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. La prima a partire sarà l'elvetica Michelle Gisin, seguita dalla tedesca Lara Duerr e dalla svedese Anna Swenn Larsson. A rappresentare l'Italia ci saranno Marta Rossetti, Sophie Mathiou ...Lara Della Mea non disputerà lo slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra non prenderà parte alla gara di domenica 9 gennaio a causa di un'indispo ...Domenica 9 gennaio si disputerà lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si concluderà il fine settimana sulle nevi svizzere, con una gara tra i pa ...