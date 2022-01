Rinnovo Inzaghi, l’Inter pronta a blindare il tecnico: le ultime (Di sabato 8 gennaio 2022) Rinnovo Inzaghi, Zhang vuole blindare il mister nerazzurro: summit in vista per il Rinnovo. Le ultime sul tecnico Nei prossimi giorni ci sarà un summit con Simone Inzaghi per discutere del Rinnovo di contratto. Zhang è molto entusiasta del suo lavoro e vuole blindare l’allenatore piacentino. Secondo quanto detto da Calciomercato.com, l’attuale contratto del tecnico nerazzurro ha la scadenza fissata a giugno del 2023, ma è intenzione dell’Inter spostarla al 2025, offrendo all’ex Lazio un nuovo biennale, con ovviamente una carezza all’ingaggio, che attualmente supera di poco i 4 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022), Zhang vuoleil mister nerazzurro: summit in vista per il. LesulNei prossimi giorni ci sarà un summit con Simoneper discutere deldi contratto. Zhang è molto entusiasta del suo lavoro e vuolel’allenatore piacentino. Secondo quanto detto da Calciomercato.com, l’attuale contratto delnerazzurro ha la scadenza fissata a giugno del 2023, ma è intenzione delspostarla al 2025, offrendo all’ex Lazio un nuovo biennale, con ovviamente una carezza all’ingaggio, che attualmente supera di poco i 4 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioOggi : Inter, Zhang vuole blindare Inzaghi: summit in vista per il rinnovo, i dettagli - fcinter1908 - news24_inter : #Zhang vuole blindare #Inzaghi ??? - Antofer94_ : RT @fcin1908it: Inter, Zhang vuole blindare Inzaghi: summit in vista per il rinnovo, i dettagli - VperVents : @sslansia L'avrebbe pagata dato che sennò invece di 2,5 mln gliene doveva dare 7 perché scattava il rinnovo di cont… - imepicbrozo77 : RT @GuarroPas: #Inter, tra le priorità il rinnovo di #Inzaghi. Presto l’incontro con #Zhang, ma la trattativa per il nuovo biennale partirà… -