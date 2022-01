Oroscopo di Paolo Fox 9 gennaio: la super classifica con tutti i segni (Di sabato 8 gennaio 2022) Ariete – Una domenica piuttosto convulsa quella oggi oggi, con la Luna nel vostro segno. Cercate di procrastinare le vostre decisioni amorose. Sul lavoro qualche piccolo conflitto vi impedisce di progredire. Toro – Una giornata importante per l’amore e i sentimenti, se qualcosa non va da tempo cercate di aggiustarla oggi. Non rimandate. Sul lavoro, un Saturno dissonante parla di cambiamenti imminenti. Gemelli – Questa domenica potrebbe rimettere in gioco un vostro sentimento importante. Approfittatene. Sul lavoro sono in arrivo interessanti proposte che vi cambieranno. Cancro – Siete piuttosto nervosi in questo periodo, meglio affrontare con calma i discorsi con il proprio partner per non rovinare nulla. E’ un periodo no sul lavoro, per questo c’è bisogno di una certa dose di grinta da parte vostra. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 gennaio 2022) Ariete – Una domenica piuttosto convulsa quella oggi oggi, con la Luna nel vostro segno. Cercate di procrastinare le vostre decisioni amorose. Sul lavoro qualche piccolo conflitto vi impedisce di progredire. Toro – Una giornata importante per l’amore e i sentimenti, se qualcosa non va da tempo cercate di aggiustarla oggi. Non rimandate. Sul lavoro, un Saturno dissonante parla di cambiamenti imminenti. Gemelli – Questa domenica potrebbe rimettere in gioco un vostro sentimento importante. Approfittatene. Sul lavoro sono in arrivo interessanti proposte che vi cambieranno. Cancro – Siete piuttosto nervosi in questo periodo, meglio affrontare con calma i discorsi con il proprio partner per non rovinare nulla. E’ un periodo no sul lavoro, per questo c’è bisogno di una certa dose di grinta da parte vostra.diFox, clicca qui ed entra nel ...

Advertising

trash_italiano : Oroscopo di Paolo Fox 2022 ? #IFattiVostri ARIETE - trash_italiano : Oroscopo di Paolo Fox 2022 ? #IFattiVostri SCORPIONE - trash_italiano : Oroscopo di Paolo Fox 2022 ? #IFattiVostri GEMELLI - rimmon1971 : RT @InfoCanini: @RaiUno ma non vi vergognate a proporre l'oroscopo con Paolo Fox in prima serata? @cicap @ChiediLeProve @GerardoDAmico - controcampus : Sei tra i segni favoriti in classifica... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox ? -