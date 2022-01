NJPW | Yano beffa nuovamente Suzuki | è lui il sostituto di KENTA

(Di sabato 8 gennaio 2022) Molte erano le speculazioni circa ildinel team NOAH dopo l’infortunio subito nel match contro Hiroshi Tanahashi nella seconda serata di Wrestle Kingdom, ma in quello che è stato uno scontro tra leggende, ad affiancare Sakuraba e Sugiura nello scontro col-Gun, è stato inaspettatamente Torunega la vittoria aDopo un match che ha seguito i copioni della maggioranza dei match di, ossia con innumerevoli scontri a suon di Forearms, la vittoria è andata al team NOAH grazie allo schienamento di Sugiura su Michinoku, andato a buon fine grazie all’intervento di, riuscito a bloccarea bordo ring evitando che interrompesse lo schienamento.

