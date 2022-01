Multa a over 50 no vax o che non hanno completato ciclo dal 1 febbraio: 10 giorni per comunicare esenzione (Di sabato 8 gennaio 2022) Sanzione di 100 euro per gli over 50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario; che, a decorrere dall?1 febbraio, non hanno completato il “ciclo vaccinale primario”; o che, a partire sempre dall?1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”. Lo indica il decreto lege pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Sanzione di 100 euro per gli50 che, alla data del prossimo 1, noniniziato ilvaccinale primario; che, a decorrere dall?1, nonil “vaccinale primario”; o che, a partire sempre dall?1, nonfatto “la dose di richiamo successiva alvaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”. Lo indica il decreto lege pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10di tempo dalla ricezione peralla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o ...

