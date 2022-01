Milan | Maldini | “Tonali ha un’altra faccia | inoltre è un super milanista”

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Non possiamo pensare purtroppo al #Milan di Berlusconi, e dico purtroppo perché il Milan di Berlusconi p… - Angelredblack1 : RT @NMercato24: Milan, Maldini: 'Rinnovi di Theo Hernandez e Bennacer a ben avviati.' #Calciomercato #8Gennaio - ALTEREGO82 : RT @NMercato24: Milan, Maldini: 'Rinnovi di Theo Hernandez e Bennacer a ben avviati.' #Calciomercato #8Gennaio - NMercato24 : Milan, Maldini: 'Rinnovi di Theo Hernandez e Bennacer a ben avviati.' #Calciomercato #8Gennaio - DieMassa_ : ??? #Maldini: 'Siamo a buon punto con le trattative per i rinnovi di #Bennacer, #Leao e #TheoHernandez. Presto rinno… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Ospite a sorpresa al meeting online 2021 AIMC (Associazione ItalianaClubs) Paoloha parlato anche di mercato come si evince dal video pubblicato sul canale YouTube 'Club Val Vibrata': Invitato ad indicare il giocatore che maggiormente l'ha sorpreso ...Paoloè ottimista. E rivolgendosi all'Associazione ItalianaClubs in un meeting della scorsa settimana, vede una soluzione positiva alle trattative per i prolungamenti di contratto di ...Queste le sue dichiarazioni: "Faremo il possibile e non sarà un mercato roboante, ma se avremo bisogno di qualcosa interverremo - così Maldini -. Andiamo avanti con fiducia fino a fine anno, poi farem ...Intervenuto nel meeting online dell'AIMC, Paolo Maldini ha parlato, tra i tanti argomenti, anche del nuovo stadio di Milano: "Voi potete neanche immaginare quanto la mia ...