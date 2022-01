L’Italia salti sul treno Quint. Memo per Palazzo Chigi (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021 si è chiuso per il nostro Paese con un saldo complessivamente positivo in politica estera. È risultato cui hanno certamente contribuito il prestigio e l’autorevolezza riconosciuti, a livello internazionale, tanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quanto al nostro presidente del Consiglio Mario Draghi. Tutti elementi che non sarebbero però forse stati, di per sé, sufficienti a farci guadagnare nel mondo quell’accresciuta credibilità che appena evocata. Decisive sono state – in aggiunta ai due rilevanti fattori cui ho sopra accennato – le prove concrete di tale “cambio di marcia” registratesi nel corso dell’anno appena conclusosi: il ruolo centrale che sin dalla scorsa primavera (con la visita congiunta a Tripoli dei ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania) L’Italia ha saputo riacquisire in relazione al dossier libico, confermato dalla ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021 si è chiuso per il nostro Paese con un saldo complessivamente positivo in politica estera. È risultato cui hanno certamente contribuito il prestigio e l’autorevolezza riconosciuti, a livello internazionale, tanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quanto al nostro presidente del Consiglio Mario Draghi. Tutti elementi che non sarebbero però forse stati, di per sé, sufficienti a farci guadagnare nel mondo quell’accresciuta credibilità che appena evocata. Decisive sono state – in aggiunta ai due rilevanti fattori cui ho sopra accennato – le prove concrete di tale “cambio di marcia” registratesi nel corso dell’anno appena conclusosi: il ruolo centrale che sin dalla scorsa primavera (con la visita congiunta a Tripoli dei ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania)ha saputo riacquisire in relazione al dossier libico, confermato dalla ...

Advertising

quartadose : @1973Dario09 Purtroppo è solo una questione di tempo. A questo punto ci siamo arrivati gradualmente nel corso di du… - lucamusumeci : @salpaladino E beh. A fine scadenza ma praticamente nessuno in Italia ne tantomeno in Europa ha fatto i salti morta… - LeoPatrignani : Prima che vi salti in mente di insultare il 2021 vi ricordo che l'Italia ha vinto tipo qualsiasi cosa ci fosse in p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia salti Combinata nordica, Norvegia davanti dopo il salto nella prova a squadra mista. Italia sesta in Val di Fiemme OA Sport