Lega di Serie A vince tre ricorsi al Tar | via libera a Udinese | Torino e Salernitana Stop Bologna

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell'Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. Per un motivo molto semplice: nessuno dei giocatori del Bologna ha ancora la terza dose, due hanno ricevuto la prima dose solamente in settimana. Una nuova saga di una telenovela senza fine. Il Tar del Piemonte infatti ha sospeso, con immediatezza, l'ordinanza dell'Asl di ...

