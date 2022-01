L’avaro in onda su rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il sabato pomeriggio di Rai 5 propone per gli quanti del teatro l’opera. Viene in questa situazione propostala versione che ha visto impegnato nella regia Vittorio Cottafavi. A tradurre il tutto Massimo Bontempelli. Vediamo qualcosa di più su trama e cast di quest’opera di Molier da vedere almeno una volta nella vita. La trama Il protaginista della storia è il vecchio tirchio Arpagone che non caccia nemmeno una lira sia per la famiglia sia per la servitù. Per cercare di raccogliere altro denaro sulla pelle dei propri figli, decide di impegnare loro nei matrimoni d’interesse, combinando bizzarre coppie. Presto o tardi però dovrà fare i conti con i loro veri sentimenti. In realtà, in ultima analisi, farà i conti anche con i propri. Il cast Per chi non lo sapesse, si tratta di un’opera di Molière tradotta come già detto da Massimo Bontempelli per la regia di ...