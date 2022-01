La Serie A vince sulle ASL: accolti tre ricorsi al TAR (Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega Serie A ha vinto le prime battaglie con le ASL. Non solo il ricorso accolto a proposito della quarantena del Torino, secondo quanto si evince dai provvedimenti pubblicati oggi la Lega ha ottenuto un “successo” anche a Udine e a Salerno. Il Tar del Friuli e della Campania hanno infatti dato ragione ai L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 gennaio 2022) La LegaA ha vinto le prime battaglie con le ASL. Non solo il ricorso accolto a proposito della quarantena del Torino, secondo quanto si edai provvedimenti pubblicati oggi la Lega ha ottenuto un “successo” anche a Udine e a Salerno. Il Tar del Friuli e della Campania hanno infatti dato ragione ai L'articolo

