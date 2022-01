La Lega Serie A ha finalmente capito il messaggio di Draghi: dal 16 al 23 partite con 5mila spettatori (Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega Serie A fa un passo indietro: dal 16 al 23 partite con 5mila spettatori. Evidentemente qualcuno deve aver spiegato con i disegnini il significato della telefonata del presidente Draghi al numero uno della Federcalcio Gravina. Un consiglio che in diplomatichese vuol dire altro. Si chiama “moral suasion”. Il presidente del Consiglio ha caldeggiato una risposta da parte del mondo del calcio. Se non vi fermate saremo costretti a chiudere gli stadi, questo il senso del messaggi. E la Lega Serie A prima si è opposta e poi ha dovuto arrendersi. Probabilmente grazie al lavoro di Gravina che non si sarebbe certo schierato contro Palazzo Chigi, come anticipato questa mattina. Per evitare le porte chiuse, che sarebbero state stabilite d’imperio da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) LaA fa un passo indietro: dal 16 al 23con. Evidentemente qualcuno deve aver spiegato con i disegnini il significato della telefonata del presidenteal numero uno della Federcalcio Gravina. Un consiglio che in diplomatichese vuol dire altro. Si chiama “moral suasion”. Il presidente del Consiglio ha caldeggiato una risposta da parte del mondo del calcio. Se non vi fermate saremo costretti a chiudere gli stadi, questo il senso del messaggi. E laA prima si è opposta e poi ha dovuto arrendersi. Probabilmente grazie al lavoro di Gravina che non si sarebbe certo schierato contro Palazzo Chigi, come anticipato questa mattina. Per evitare le porte chiuse, che sarebbero state stabilite d’imperio da ...

